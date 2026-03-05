Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Luna Maya Terseret Arus di Sungai Citumang, Begini Kronologinya

Kamis, 05 Maret 2026 – 10:10 WIB
Luna Maya Terseret Arus di Sungai Citumang, Begini Kronologinya - JPNN.COM
Luna Maya saat menjalani syuting film 'Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa' di Sungai Citumang, Jawa Barat. Foto: Dok. Soraya Intercine Films

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya ternyata sempat terseret arus sungai ketika menjalani syuting film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa.

Momen tersebut dibagikan dalam sebuah video di balik layar (behind the scene) yang dirilis akun Soraya Intercine Films di YouTube.

Saat melakukan adegan di sungai, Luna Maya menggunakan wig dan tata rias, serta kostum yang cukup berat. Dalam beradegan, dia bahkan turun sendiri, tanpa menggunakan stunt double.

Baca Juga:

Dia juga harus menghadapi medan lokasi sungai yang dipenuhi bebatuan tajam, tepatnya di Sungai Citumang, Desa Bojong, Parigi, Pangandaran, Jawa Barat.

Sebenarnya, tim produksi Soraya Intercine Films juga telah melakukan pengamanan sesuai standar dan ditangani oleh profesional. Tubuh Luna Maya dilengkapi dengan berbagai pengaman agar ia tidak cedera. Tim stunt pun bersiap di titik-titik yang telah ditentukan.

Namun, suasana menegangkan saat Luna Maya yang tengah mengambil adegan terseret arus sungai deras.

Baca Juga:

Awalnya, dia masih bisa mengimbangi derasnya arus. Situasi mulai semakin menegangkan dan membuat panik saat Luna Maya tiba-tiba tenggelam cukup lama, sebelum akhirnya muncul kembali.

“Kena arus air di dalam, tergulung. Pas aku mau naik ke permukaan, malah aku tertarik ke dalam semakin dalam lagi. Belum lagi tertabrak batu, terminum air juga, ditambah wig dan make up prostetik yang berat,” kata Luna Maya soal pengalaman syuting film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa.

Aktris Luna Maya ternyata sempat terseret arus sungai ketika menjalani syuting film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Luna Maya  Suzzanna  Film Suzzanna  Santet Dosa di Atas Dosa  Suzzanna Santet Dosa di Atas Dosa 
BERITA LUNA MAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp