Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Luna Maya Ungkap Kengerian Film Sosok Ketiga: Lintrik, Terasa Sangat Nyata

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 20:59 WIB
Luna Maya Ungkap Kengerian Film Sosok Ketiga: Lintrik, Terasa Sangat Nyata - JPNN.COM
Jumpa pers film Sosok Ketiga: Lintrik di kawasan Metropole XXI, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi LEO Pictures menggelar meluncurkan poster dan trailer resmi film horor terbarunya yang berjudul Sosok Ketiga: Lintrik.

Produser Eksekutif Sosok Ketiga: Lintrik, Luna Maya memberikan pujian untuk film yang dinaunginya.

Luna menilai salah satu kekuatan utama dari film yang disutradarai Fajar Nugros tersebut, yakni kemampuannya membawa penonton masuk ke dalam kehidupan para karakter.

Baca Juga:

Dia menilai pemeran berhasil menyajikan cerita yang terasa sangat natural dan tidak dibuat-buat.

"Terasa seperti kita ada di kehidupan mereka gitu loh, yang dibawa ke kehidupan mereka secara langsung ya," kata Luna Maya di Metropole XXI, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Istri Maxime Bouttier tersebut juga menyoroti relevansi cerita film dengan fenomena sosial yang sedang ramai diperbincangkan.

Baca Juga:

Terutama, terkait perselingkuhan atau perebut laki orang (pelakor) yang kerap viral di media sosial seperti TikTok.

"Kalau kita lihat TikTok gitu ya, gitu. Tiba-tiba ada yang, 'Eh, pelakor!' begitulah. Itu aku kayak langsung kayak, 'Wah, ini apa ya? Teriakan dari hati seorang istri sama kayak tuh, yang di TikTok-TikTok gitu loh," tuturnya.

Selebritas Luna Maya mengungkapkan kengerian Sosok Ketiga: Lintrik terasa sangat nyata.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Luna Maya  film Sosok Ketiga  Sosok Ketiga: Lintrik  Fajar Nugros  film horor 
BERITA LUNA MAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp