Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Luncurkan Bonvie Men, Bonvie Haircare Ajak Pria Tumbuh Lebih Smart

Minggu, 16 November 2025 – 20:03 WIB
Luncurkan Bonvie Men, Bonvie Haircare Ajak Pria Tumbuh Lebih Smart - JPNN.COM
Bonvie Haircare meluncurkan Bonvie Men lewat master class di CGV Grand Indonesia. Foto:

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya perhatian terhadap perawatan diri, Bonvie Haircare mengambil langkah yang tidak biasa.

Merek perawatan rambut lokal ini menghadirkan Master Class sebagai panggung peluncuran Bonvie Men, lini perawatan terbaru yang dirancang khusus untuk kebutuhan pria Indonesia.

Bertempat di CGV Grand Indonesia, acara ini mempertemukan ratusan peserta dengan dua figur publik yang memiliki pengaruh kuat dalam ranah kesehatan dan pengembangan diri, yakni dr Tirta dan Fellexandro Ruby.

Baca Juga:

Keduanya hadir sebagai sosok yang mendukung visi edukatif Bonvie Haircare.

Pengembangan Bonvie Men telah dimulai sejak tahun 2023 dan baru diluncurkan pada akhir 2025 setelah melalui rangkaian proses riset yang komprehensif.

Proses tersebut meliputi pemilihan bahan yang tepat, pengumpulan umpan balik dari target audiens utama yaitu pria, serangkaian uji klinis di lembaga terakreditasi, serta masukan langsung dari dr Tirta selaku kolaborator pengembangan produk dan Brand Ambassador Bonvie.

Baca Juga:

Lama waktu pengembangan ini disebabkan oleh kompleksitas masalah penipisan rambut pada pria, yang dinilai lebih nyata dan memerlukan pendekatan formulasi yang lebih mendalam.

Untuk itu, Bonvie mengombinasikan bahan-bahan natural dengan komponen berbasis sains yang berasal dari sumber alami sehingga penyerapan lebih optimal.

Bonvie Haircare meluncurkan Bonvie Men lewat master class, ajak pria Indonesia tumbuh lebih smart.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bonvie Haircare  Bonvie Men  dr tirta  Produk perawatan rambut 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp