Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Luncurkan Container Vessel Kapasitas Terbesar, Alfa Trans Raya Perkuat Logistik Indonesia Timur

Jumat, 22 Mei 2026 – 20:08 WIB
Luncurkan Container Vessel Kapasitas Terbesar, Alfa Trans Raya Perkuat Logistik Indonesia Timur - JPNN.COM
Anak usaha PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), PT Alfa Trans Raya (ATR) meluncurkan armada container vessel terbarunya, Alfa Trans Tiga, di area Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026). Foto: PT ATR

jpnn.com, SEMARANG - Anak usaha PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), PT Alfa Trans Raya (ATR) meluncurkan armada container vessel terbarunya, Alfa Trans Tiga, di area Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).

Kehadiran kapal baru ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperkuat kapasitas layanan logistik maritim yang andal, efisien, dan aman untuk mendukung kebutuhan pengangkutan pelanggan dalam skala yang makin besar.

Sebagai armada dengan kapasitas terbesar yang kini dimiliki perusahaan, Alfa Trans Tiga dirancang untuk menjawab kebutuhan logistik pelanggan yang makin kompleks.

Baca Juga:

Kapal ini dioptimalkan untuk pengangkutan kontainer, memiliki cargo hold yang luas dan efisien, serta telah memenuhi persyaratan untuk menangani kargo khusus, termasuk muatan berbahaya (dangerous goods), menuju berbagai wilayah operasional strategis.

Direktur Utama PT Alfa Trans Raya Ety Puspitasari mengatakan peluncuran Alfa Trans Tiga merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus tumbuh bersama pelanggan dengan menghadirkan solusi logistik yang relevan terhadap kebutuhan operasional mereka.

"Kami memahami bahwa keandalan layanan logistik menjadi faktor penting bagi keberlangsungan rantai pasok pelanggan. Karena itu, kehadiran Alfa Trans Tiga merupakan bagian dari investasi jangka panjang kami untuk memastikan kapasitas angkut yang memadai, jadwal layanan yang lebih terjaga, serta dukungan operasional yang makin solid bagi pelanggan di berbagai wilayah strategis,” jelas Ety.

Baca Juga:

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen CKB Logistics dan ATR dalam meningkatkan konektivitas serta keandalan layanan logistik maritim nasional.

Pembangunan container vessel baru ini merupakan investasi jangka panjang perusahaan untuk memastikan ketersediaan ruang kapal (space) yang lebih memadai dan terjadwal, sehingga dapat mendukung kelancaran operasional rantai pasok pelanggan, khususnya bagi industri yang membutuhkan kepastian layanan dan ketepatan waktu yang tinggi.

Anak usaha CKB Logistics, PT Alfa Trans Raya (ATR) meluncurkan armada container vessel terbarunya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alfa Trans Raya  CKB Logistics  PT Cipta Krida Bahari  logistik 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp