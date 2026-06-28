Luncurkan Gerakan Kewirausahaan Pemuda, KNPI Siapkan Ekosistem Penunjang

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) meluncurkan Gerakan Nasional Kewirausahaan Pemuda sebagai upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan bagi generasi muda di Indonesia.

Peluncuran program tersebut dilakukan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KNPI di Jakarta dan diresmikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Senior DPP KNPI, Dr. Sarman Simanjorang, M.Si.

Ketua Umum DPP KNPI Saad Budiman Lubis mengatakan Indonesia membutuhkan lebih banyak pemuda yang mampu menjadi pencipta lapangan kerja.

Menurut dia, Gerakan Nasional Kewirausahaan Pemuda menjadi wadah kolaborasi untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, serta membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda dalam mengembangkan usaha.

"KNPI ingin menjadi rumah bagi lahirnya generasi wirausaha muda Indonesia. Kami ingin memastikan setiap pemuda yang memiliki kemauan berusaha mendapatkan akses terhadap pelatihan, pendampingan, jejaring, hingga peluang permodalan," kata Saad, Minggu (28/6).

Dia menambahkan, ketika pemuda mampu membangun usaha, mereka tidak hanya meningkatkan kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian daerah.

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Saad menjelaskan gerakan tersebut menghadirkan sejumlah program, mulai dari pelatihan kewirausahaan, mentoring bisnis, pendampingan legalitas usaha, pelatihan manajemen keuangan, hingga membuka akses jaringan dan permodalan melalui kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga keuangan, dan berbagai mitra strategis.

Menurutnya, langkah itu diharapkan mampu membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan bagi anak muda di berbagai daerah.