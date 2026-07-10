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JPNN.com - Politik - Parpol

Luncurkan Gerakan Nasional Langit Biru, AHY Serukan Jaga Alam, Sejahterakan Rakyat

Jumat, 10 Juli 2026 – 15:12 WIB
Luncurkan Gerakan Nasional Langit Biru, AHY Serukan Jaga Alam, Sejahterakan Rakyat - JPNN.COM
Peluncuran Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI yang digelar Partai Demokrat di Pantai Teleng Ria, Pacitan, Jumat (10/7/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, PACITAN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus mampu menjaga kualitas lingkungan hidup dan menghadirkan ruang hidup yang sehat bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan AHY saat meluncurkan Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI yang digelar Partai Demokrat di Pantai Teleng Ria, Pacitan, Jumat (10/7).

Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, AHY mengikuti kegiatan tersebut secara virtual karena sedang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda peresmian bendungan.

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“Kalau udaranya bersih, pantainya bersih, dan langitnya biru, maka masyarakat akan hidup lebih sehat, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih sejahtera. Itulah esensi pembangunan yang sesungguhnya,” ujar AHY.

Alumnus Harvard University itu juga menekankan, pembangunan yang baik harus menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Menurut AHY, pantai yang bersih, sungai yang terawat, udara yang sehat, dan ruang terbuka yang lestari merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

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Ia menambahkan bahwa gerakan menjaga lingkungan harus menjadi budaya bersama.

Infrastruktur yang kuat dan modern akan kehilangan maknanya jika kualitas lingkungan hidup terus menurun akibat kurangnya kesadaran kolektif.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik

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TAGS   AHY  Partai Demokrat  Gerakan Nasional Langit Biru  Agus Harimurti Yudhoyono 
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