JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Luncurkan My Prime Hospital Network, MSIG Life Gandeng 260 Rumah Sakit

Rabu, 28 Januari 2026 – 11:11 WIB
Luncurkan My Prime Hospital Network, MSIG Life hadirkan layanan rawat inap khusus pelanggan di 260 rumah sakit. Foto: Dok. MSIG Life

jpnn.com, JAKARTA - PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (MSIG Life) resmi meluncurkan layanan baru bernama My Prime Hospital Network.

Layanan yang tersedia di 260 rumah sakit rekanan itu bakal memberikan memberikan pengalaman rawat inap dan proses pemulihan pasien secara nyaman.

Hal ini sebagai bentuk respon atas data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 yang menunjukkan peningkatan proporsi penduduk yang menjalani rawat inap.

BPS mendapati jumlah rawat inap dari 3,29% pada 2023 menjadi 3,74% pada 2024, atau mencakup lebih dari 10 juta orang.

"Layanan ini hadir untuk memastikan nasabah merasakan kenyamanan di setiap tahap mulai dari fasilitas kamar yang lebih baik hingga dukungan bagi pendamping," ungkap Director and Chief Operating & IT Officer MSIG Life, Elly Susanti, Rabu (28/1).

Menurutnya, melalui My Prime Hospital Network, nasabah MSIG Life dapat menikmati berbagai layanan istimewa saat menjalani perawatan di rumah sakit rekanan

Layanan itu meliputi peningkatan kamar perawatan tanpa biaya tambahan, ruang tunggu VIP, Layanan Klaim Cashless dengan proses administrasi yang mudah dan cepat untuk kenyamanan nasabah.

"Juga fasilitas ambulans dan pengiriman obat secara cuma-cuma sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

MSIG Life  asuransi MSIG Life  rumah sakit  kesehatan 
