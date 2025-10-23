Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Luncurkan Right Issue 250 Juta Saham, PURI Siap Jadi Pemain Utama di KEK Batam

Kamis, 23 Oktober 2025 – 13:58 WIB
PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) tengah bersiap menempuh langkah besar dengan rencana right issue senilai ratusan miliar rupiah. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Puri Global Sukses Tbk (PURI), emiten yang bergerak di bidang pengembangan properti dan infrastruktur, tengah bersiap menempuh langkah besar dengan rencana right issue senilai ratusan miliar rupiah.

Langkah tersebut diyakini akan membuka peluang baru bagi ekspansi perusahaan ke proyek strategis nasional, terutama di kawasan pusat ekonomi baru Indonesia, Batam.

Emiten properti dan infrastruktur, PT Puri Global Sukses Tbk (PURI), resmi mengumumkan rencana aksi korporasi melalui penerbitan right issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Analis PURI, John Aprijaya mengatakan perusahaan berencana akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 250.000.000 lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp 1.000 dengan rasio 1:4.

Langkah ini bukan hanya sekadar upaya memperkuat permodalan, tetapi menjadi strategi jangka panjang untuk menangkap peluang emas dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah bergulir pesat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan infrastruktur Batam.

"PURI dalam tahap finalisasi untuk menggandeng investor strategis untuk akselerasi bisnis, yang sejalan dengan visi perusahaan, terutama di sektor pembangunan kawasan industr, hunian terpadu, dan fasilitas logistik modern," ujarnya.

Investor strategis ini diharapkan tidak hanya memberikan tambahan modal, tetapi juga transfer teknologi, jaringan global, serta dukungan operasional yang dapat mempercepat ekspansi PURI di segmen proyek-proyek bernilai tinggi.

Menurut John, Batam kini menjadi magnet investasi baru dengan berbagai proyek besar seperti pembangunan jembatan Batam–Bintan, perluasan pelabuhan logistik internasional, serta pengembangan kawasan industri ramah lingkungan.

