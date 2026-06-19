Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Luncurkan U-DETECT Jakarta, PT IMM & Makmur Berkolaborasi Mendukung Pendidikan STEM

Jumat, 19 Juni 2026 – 20:37 WIB
Luncurkan U-DETECT Jakarta, PT IMM & Makmur Berkolaborasi Mendukung Pendidikan STEM - JPNN.COM
Sekretaris Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) Ines Diantini Rahayu; CIO Makmur Stefanus Dennis Winarto; Direktur PT Insight Investment Management (PT IIM) Ria M. Warganda; Kepala SMA Negeri 48 Jakarta Luhur Setiawati; Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 48 Jakarta, Rois Hidayat, pada acara seremonial peluncuran Jakarta Weather Detective Jakarta (U-Detect) di SMA Negeri 48 Jakarta, Rabu (17/6/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - PT Insight Investments Management (IIM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengintegrasikan investasi dengan dampak sosial melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk Jakarta Weather Detective (U-DETECT Jakarta) di SMAN 48 Jakarta.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara PT IIM, Makmur, dan U-INSPIRE Indonesia dalam upaya meningkatkan literasi iklim, sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM) bagi generasi muda dan diluncurkan pada Rabu (17/6).

Program U-DETECT dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pemantauan lingkungan menggunakan sensor cuaca berbasis Internet of Things (IoT).

Baca Juga:

Sebanyak 30 siswa yang terbagi dalam 15 kelompok mendapatkan kesempatan untuk mempelajari cara kerja sensor, melakukan pengumpulan data suhu dan kelembapan secara real-time, serta menganalisis kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.

Melalui pendekatan citizen science, para siswa berperan sebagai “detektif cuaca” yang tidak hanya memahami teori perubahan iklim dan fenomena Urban Heat Island (UHI), tetapi juga terlibat langsung dalam proses observasi dan pengolahan data.

Sebanyak 15 sensor cuaca ditempatkan di rumah siswa dan satu titik di lingkungan sekolah untuk menghasilkan data mikroklimat yang lebih representatif.

Direktur PT IIM, Ria M. Warganda, mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan melalui pengelolaan investasi yang bertanggung jawab.

"Kami percaya investasi tidak hanya menghasilkan manfaat finansial, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Ria

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara PT IIM, Makmur, dan U-INSPIRE Indonesia dalam upaya meningkatkan literasi iklim, sains, teknologi, engineering

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PT IMM  PT Insight Investment Management  STEM  U-DETECT  SMAN 48 Jakarta 
BERITA PT IMM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp