Luncurkan U-DETECT Jakarta, PT IMM & Makmur Berkolaborasi Mendukung Pendidikan STEM

jpnn.com, JAKARTA - PT Insight Investments Management (IIM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengintegrasikan investasi dengan dampak sosial melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk Jakarta Weather Detective (U-DETECT Jakarta) di SMAN 48 Jakarta.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara PT IIM, Makmur, dan U-INSPIRE Indonesia dalam upaya meningkatkan literasi iklim, sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM) bagi generasi muda dan diluncurkan pada Rabu (17/6).

Program U-DETECT dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pemantauan lingkungan menggunakan sensor cuaca berbasis Internet of Things (IoT).

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Sebanyak 30 siswa yang terbagi dalam 15 kelompok mendapatkan kesempatan untuk mempelajari cara kerja sensor, melakukan pengumpulan data suhu dan kelembapan secara real-time, serta menganalisis kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.

Melalui pendekatan citizen science, para siswa berperan sebagai “detektif cuaca” yang tidak hanya memahami teori perubahan iklim dan fenomena Urban Heat Island (UHI), tetapi juga terlibat langsung dalam proses observasi dan pengolahan data.

Sebanyak 15 sensor cuaca ditempatkan di rumah siswa dan satu titik di lingkungan sekolah untuk menghasilkan data mikroklimat yang lebih representatif.

Direktur PT IIM, Ria M. Warganda, mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan melalui pengelolaan investasi yang bertanggung jawab.

"Kami percaya investasi tidak hanya menghasilkan manfaat finansial, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Ria