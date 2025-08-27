Luncurkan Warung BUMA di Bekasi, GP Ansor Perkuat Ekonomi Desa Lewat Kolaborasi

jpnn.com, BEKASI - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) resmi meluncurkan Warung BUMA di Kelurahan Jati Cempaka, Kota Bekasi, Selasa (26/8/2025).

Kehadiran Warung BUMA di Bekasi sekaligus menandai pembukaan 24 Warung BUMA lainnya di berbagai daerah Indonesia, termasuk Gorontalo.

Warung BUMA merupakan kelompok usaha kecil berbasis desa yang dikelola kader Ansor dan terintegrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Tujuannya, membangkitkan ekonomi desa melalui ekosistem usaha yang terorganisasi.

“Alhamdulillah, sudah ada 24 Warung BUMA di seluruh Indonesia sejak pertama kali dimulai di Gorontalo dan sekarang di Bekasi. Ini merupakan kerja sama seluruh pihak, termasuk dengan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih untuk menguatkan ekonomi nasional dari desa-desa,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8/2025).

Menurut Addin, suplai barang Warung BUMA dilakukan oleh Indogrosir dengan dukungan pembiayaan dari Bank Mandiri. Hal ini memudahkan operasional sekaligus memastikan keberlanjutan usaha.

“Jadi secara ekosistem sudah mapan. Pembiayaan kredibel dan barang-barangnya dipastikan berkualitas tinggi. Ini modal besar untuk mengaktivasi kegiatan ekonomi masyarakat desa. Keuntungannya juga untuk masyarakat desa,” lanjutnya.

Direktur Utama BUMA Holding, Firmana Tri Andika, menambahkan bahwa peluncuran Warung BUMA merupakan tindak lanjut kerja sama GP Ansor dengan Indomaret Group. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang profesional.

“Kita ingin memastikan bahwa dengan Warung BUMA, juga ada Kopdes Merah Putih, pengelolaannya ke depan bisa profesional, terintegrasi. Sehingga kebutuhan masyarakat bisa terjangkau tanpa mengurangi kualitas. Ekonominya juga tumbuh,” kata Firmana.