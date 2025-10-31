Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Lupa Password WhatsApp? Tenang, Fitur Baru Ini Jadi Solusinya

Jumat, 31 Oktober 2025 – 14:17 WIB
Ilustrasi fitur passkey di WhatsApp. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ada kabar gembira bagi jutaan pengguna WhatsApp di seluruh dunia. Aplikasi pesan milik Meta itu kini mulai memperkenalkan fitur passkey.

Fitur menawarkan cara baru dan lebih aman untuk membuka cadangan obrolan terenkripsi, tanpa harus mengingat kata sandi panjang yang rumit.

Selama ini, pengguna WhatsApp harus menghapal atau menyimpan kunci enkripsi sepanjang 64 karakter untuk bisa mengembalikan data chat mereka.

Repot? Jelas. Salah satu keluhan paling umum justru datang dari pengguna yang kehilangan akses, karena lupa password.

Kini, semua berubah. Dengan fitur passkey, proses autentikasi menjadi semudah membuka ponsel.

Cukup pindai sidik jari, wajah, atau masukkan kode kunci layar perangkat sebelumnya. Praktis dan lebih aman.

Langkah itu menandai peningkatan signifikan dalam sistem keamanan WhatsApp.

Setelah sebelumnya memperkenalkan enkripsi ujung ke ujung untuk cadangan obrolan pada 2021, Meta kini membuat aksesnya lebih manusiawi—tanpa mengorbankan keamanan.

TAGS   WhatsApp  lupa password whatsapp  fitur passkey WhatsApp  Meta 
