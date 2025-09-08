Close Banner Apps JPNN.com
Lurah di Ponorogo Dibekali Motor untuk Memungut Pajak

Senin, 08 September 2025 – 08:12 WIB
Ilustrasi uang bayar pajak. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur membekali 26 lurah dengan kendaraan operasional berupa sepeda motor guna mendukung optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyebut kebijakan itu merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

"Kami tetap menarget lurah agar optimal memungut pajak. Karena biaya perjalanan dinas dipotong, maka sebagai gantinya kami belikan sepeda motor agar mereka tetap punya sarana operasional," ujarnya, Minggu (7/9/2025).

Motor tersebut memiliki status pinjam pakai dan merupakan tambahan, selain fasilitas serupa yang sudah dimiliki oleh sebagian besar kelurahan.

Tambahan unit motor diharapkan bisa menambah semangat lurah dalam bekerja di lapangan sekaligus memperkuat pelayanan masyarakat.

"Mudah-mudahan realisasi PBB-P2 dan pajak daerah lainnya bisa meningkat lebih baik," kata Sugiri.

Dia juga menegaskan bahwa tarif PBB-P2 di Ponorogo tetap sama, dan penerimaan tambahan berasal dari penyesuaian data objek pajak.

Langkah ini dinilai lebih adil dan tak memberi beban baru kepada warga.

Pemkab Ponorogo membekali 26 lurah dengan kendaraan operasional berupa sepeda motor guna mendukung optimalisasi pemungutan pajak dari rakyat.

TAGS   pajak  Ponorogo  Sugiri Sancoko  lurah  pbb-p2 
