JPNN.com - Nasional - Sosial

Lurah Kalisari Minta Maaf dan Sanksi Petugas yang Unggah Laporan Warga di JAKI dengan AI

Selasa, 07 April 2026 – 17:00 WIB
Penertiban parkir-parkir liar (Ilustrasi). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Lurah Kalisari Siti Nurhasanah menyampaikan permohonan maaf atas viralnya unggahan foto hasil Artificial Intelligence (AI), terkait penanganan parkir liar di Jalan Damai melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI).

Dia mengaku sudah memberikan sanksi berupa Surat Peringatan Pertama (SP1) kepada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang mengunggah foto tersebut.

"Kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini. Ini menjadi pembelajaran bagi kami agar ke depan tidak terulang. Petugas yang bersangkutan telah diberikan SP1 dan membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya," ujar Siti, Senin (6/4).

Siti menjelaskan, petugas PPSU tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat terkait parkir liar yang masuk melalui aplikasi JAKI.

Namun, dalam prosesnya, yang bersangkutan justru mengunggah foto hasil rekayasa seolah-olah lokasi telah ditertibkan dan bebas dari parkir liar.

"Tindakan ini kemudian viral di media sosial. Saya sudah minta nantinya saat ada permasalahan atau kendala di lapangan untuk segera melapor agar bisa dicarikan solusi," kata dia.

Siti menambahkan, laporan terkait parkir liar di wilayahnya memang kerap terjadi. Penanganan biasanya dilakukan bersama Satpol PP.

Namun, dalam beberapa kasus juga ditangani oleh petugas PPSU, terutama ketika laporan yang diteruskan ke Suku Dinas Perhubungan dikembalikan ke pihak kelurahan.

TAGS   Jaki  Jakarta Kini  Petugas Ppsu  laporan warga  Parkir Liar  Aplikasi JAKI 
