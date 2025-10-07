LURUS Hadir Sebagai Solusi Untuk Atasi Maloklusi Gigi di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - LURUS sebagai spesialis perawatan ortodontik yang secara khusus menghadirkan layanan komprehensif untuk merapikan gigi dengan standar tertinggi, fasilitas modern, serta dukungan teknologi mutakhir.

“Melalui ketersediaan fasilitas, teknologi terbaru, dan tim spesialis ortodonti yang profesional, kami berkomitmen untuk memberikan perawatan ortodonti yang efektif, aman, dan terukur,” ujar Niken Leonie selaku spesialis ortodonti di LURUS dalam siaran persnya, Kamis.

Dia percaya bahwa hadirnya LURUS dapat membantu masyarakat Indonesia mendapatkan gigi yang lebih sehat, rapi, dan fungsional, sekaligus berkontribusi dalam menekan tingginya angka maloklusi gigi di Indonesia.

”Selain berfokus pada perawatan, LURUS juga memiliki misi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ortodonti sebagai bagian dari kesehatan gigi dan mulut," katanya.

Maloklusi gigi bukan hanya persoalan estetika, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan mulut, fungsi pengunyahan, hingga kualitas hidup. Kondisi maloklusi sering dikenal sebagai gigi berjejal, tidak rata, atau tidak sejajar dengan benar.

Bukan hanya itu, kondisi tersebut juga menimbulkan gangguan pada fungsi pengunyahan, risiko karies, penyakit gusi, hingga menurunnya rasa percaya diri.

Kehadiran LURUS dirancang khusus untuk menjadi tonggak baru dalam upaya menghadirkan solusi permasalahan maloklusi gigi yang menyeluruh dan dapat diandalkan, karena seluruh perawatan ditangani langsung oleh para spesialis ortodonti yang berpengalaman.

Sebagai klinik ortodonti yang mengutamakan kualitas, LURUS dilengkapi dengan teknologi digital terkini untuk diagnosis dan perencanaan perawatan.