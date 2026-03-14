JPNN.com - Entertainment - Musik

Lussy Renata Luncurkan 3 Lagu Sekaligus, Bawa Kisah Cinta yang Personal

Sabtu, 14 Maret 2026 – 09:09 WIB
Penyanyi Lussy Renata. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Lussy Renata, kembali membuktikan produktivitas dalam urusan berkarya.

Setelah mencuri perhatian lewat 3 lagu yang sudah dirilis, dia kini kembali meluncurkan 3 single sekaligus.

Lussy Eenata merilis single sekaligus berjudul Cara Mencintaiku, Bukan Sekedar Cinta, dan Aku Cemburu.

Menurutnya, lagu-lagu tersebut lahir dari inspirasi yang muncul secara spontan sebagai bentuk apresiasi terhadap dirinya sendiri, sekaligus mewakili berbagai perasaan yang ia alami.

Ketiga lagu saling terhubung dalam satu benang merah cerita tentang bagaimana seorang perempuan ingin dicintai dengan cara yang sederhana namun tulus.

“Lagu-lagu ini sangat personal bagi saya. Semuanya mewakili perasaan yang pernah saya rasakan. Saya ingin menyampaikan emosi tersebut melalui musik agar pendengar juga bisa merasakan hal yang sama,” ungkap Lussy Renata.

Dalam proses kreatif, pengerjaan ketiga lagu ini terbilang cukup singkat. Mulai dari tahap aransemen hingga proses rekaman vokal hanya memakan waktu sekitar tiga minggu.

Urusan konsep musik, Lussy Renata mempercayakan pengembangan aransemen kepada para musisi yang turut membantu dalam proses produksi.

