JPNN.com - Entertainment - Seleb

Lyodra Kenang Perjuangan dan Kebaikan Hati Vidi Aldiano

Minggu, 08 Maret 2026 – 00:10 WIB
Lyodra dan Vidi Aldiano. Foto: Instagram/lyodraofficial

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Lyodra dan kekasihnya, Randy Martin turut mendatangi rumah duka Vidi Aldiano di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3) malam.

Pasangan kekasih itu sangat berduka cita atas meninggalnya Vidi Aldiano.

Lyodra lantas mengenang sosok almarhum Vidi Aldiano semasa hidup.

Menurutnya, Vidi Aldiano tidak pernah mengeluhkan soal kondisi kesehatannya, sebaliknya justru selalu menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja.

"Kalau itu, dia pokoknya selalu act like he's fine begitu. Enggak ada yang sampai sakit begitu, kayak 'Aku kuat kok, sehat kok'," kata Lyodra di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3) malam.

Jebolan Indonesian Idol itu menilai, Vidi Aldiano merupakan sosok yang memiliki hati besar dan juga seorang pejuang.

Seperti diketahui, Vidi Aldiano sudah enam tahun terakhir berjuang melawan penyakit kanker yang diidapnya.

"Sosok yang memiliki hati yang besar, fighter banget begitu," beber Lyodra.

