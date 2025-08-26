LYTO Pictures Rilis First Look Sampai Titik Terakhirmu

Selasa, 26 Agustus 2025 – 16:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Industri film Indonesia kembali menghadirkan kisah menyentuh yang terinspirasi dari kehidupan nyata.

Rumah produksi LYTO Pictures resmi merilis first look film Sampai Titik Terakhirmu yang mengangkat perjalanan cinta sejati mendiang Shella Selpi Lizah, seorang pejuang kanker ovarium, bersama kekasihnya Albi Dwizky.

Film ini menampilkan Mawar Eva de Jongh sebagai Shella Selpi dan Arbani Yasiz sebagai Albi Dwizky. Keduanya beradu akting menggambarkan kisah cinta penuh ketulusan dan kesabaran dalam menghadapi penyakit mematikan.

Baca Juga: Lyto Meluncurkan Gim PC Atlantica Rebirth di Indonesia

Chemistry keduanya dalam potongan adegan first look langsung menarik perhatian publik dan menuai banyak komentar positif di media sosial.

Menurut LYTO Pictures, film ini diproduksi sebagai bentuk penghormatan bagi Shella Selpi Lizah yang wafat setahun lalu.

Produser menyebut tujuan film bukan sekadar menghibur, melainkan juga memberi inspirasi tentang arti cinta, pengorbanan, dan keteguhan hati di tengah cobaan hidup.

Baca Juga: Steffi Zamora Ungkap Tantangan Syuting Film Pengin Hijrah di Uzbekistan

Potongan gambar yang dirilis memperlihatkan fase awal pertemuan Shella dan Albi hingga momen romantis mereka sebelum kanker mengubah segalanya.

Adegan-adegan tersebut dikemas dengan emosi mendalam yang memperlihatkan kontras antara kebahagiaan jatuh cinta dan kesedihan menghadapi kehilangan.