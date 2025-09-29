Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

M-Banking BCA Telah Normal, Bisa Digunakan Kembali

Senin, 29 September 2025 – 13:11 WIB
M-Banking BCA Telah Normal, Bisa Digunakan Kembali
Ilustrasi mobile banking BCA: Wenti Ayu/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyampaikan saat ini aplikasi myBCA dan BCA Mobile sudah pulih seusai mengalami gangguan (error) pada Senin pagi.

“Kami mengimbau nasabah untuk melakukan pengecekan secara berkala pada aplikasi myBCA dan BCA Mobile," kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F Haryn di Jakarta, Senin (29/9).

Hera menyampaikan juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang sempat dialami nasabah BCA.

Baca Juga:

"Sehubungan dengan kendala yang sempat dialami nasabah saat bertransaksi dengan produk layanan BCA, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi," kata Hera.

BCA mengimbau nasabah untuk senantiasa berhati-hati terhadap berbagai macam modus penipuan yang mengatasnamakan BCA. Nasabah diminta untuk selalu menjaga kerahasiaan data perbankan.

Nasabah dapat menghubungi contact center Halo BCA untuk informasi lebih lanjut melalui 1500888 dan aplikasi haloBCA, WA Bank BCA 08111500998, X (Twitter) @HaloBCA, webchat www.bca.co.id, atau e-mail melalui halobca@bca.co.id.

Baca Juga:

Sebelumnya, nasabah BCA ramai mengeluhkan aplikasi myBCA dan BCA Mobile atau M-Banking BCA yang sempat mengalami gangguan (error) pada pagi ini. 

Lampu indikator pada aplikasi juga terus-menerus menampilkan warna merah. Aplikasi tersebut tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi dan pengecekan saldo tabungan.(antara/jpnn)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyampaikan saat ini aplikasi myBCA dan BCA Mobile sudah pulih sepenuhnya seusai mengalami gangguan (error) pada Senin pagi ini.

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

