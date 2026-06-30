M2P Fintech Dorong Industri Keuangan Perkuat Fraud Management System Berbasis AI

jpnn.com, JAKARTA - M2P Fintech bersama PT Reka Karya Teknologi (RKT) mendorong industri perbankan dan perusahaan fintech memperkuat sistem pengelolaan fraud berbasis kecerdasan buatan (AI) seiring meningkatnya volume transaksi digital dan kompleksitas modus kejahatan keuangan.

Dorongan tersebut muncul di tengah pertumbuhan pesat layanan keuangan digital di Indonesia yang diikuti peningkatan risiko penipuan, mulai dari social engineering, account takeover, identity fraud, application fraud, payment fraud, hingga penyalahgunaan akses internal dan serangan siber.

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan jumlah pengguna internet Indonesia telah mencapai 221,56 juta dengan tingkat penetrasi sebesar 79,5 persen.

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Sementara Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai Rp 5,15 miliar transaksi pada April 2026 atau tumbuh 42,86 persen secara tahunan.

Di sisi lain, peningkatan aktivitas digital tersebut juga diikuti lonjakan kasus penipuan keuangan. Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak beroperasi pada November 2024 hingga 31 Mei 2026, lembaga tersebut menerima 579.459 laporan penipuan transaksi keuangan.

Sebanyak 998.558 rekening dilaporkan, 515.553 rekening telah diblokir, dan dana korban senilai Rp638,9 miliar berhasil diamankan.

Melihat tren tersebut, M2P menilai pendekatan pengelolaan fraud yang hanya mengandalkan pemeriksaan manual atau penanganan setelah insiden terjadi sudah tidak lagi memadai.

Lembaga keuangan membutuhkan sistem yang mampu mendeteksi potensi risiko lebih dini melalui analisis data transaksi, perilaku pengguna, perangkat, hingga aktivitas digital secara real time.