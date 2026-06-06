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JPNN.com - Pendidikan

MA Insan Cendekia Nusantara Hadir di Purwakarta dengan Konsep Islamic Boarding School

Sabtu, 06 Juni 2026 – 23:24 WIB
MA Insan Cendekia Nusantara Hadir di Purwakarta dengan Konsep Islamic Boarding School - JPNN.COM
Madrasah Aliyah (MA) Insan Cendekia Nusantara resmi berdiri di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (6/6). Foto: source for jpnn

jpnn.com, PURWAKARTA - Madrasah Aliyah (MA) Insan Cendekia Nusantara resmi berdiri di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (6/6).

Sekolah berkonsep International Islamic Boarding School itu diharapkan menjadi salah satu pilihan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, penguatan karakter, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peresmian MA Insan Cendekia Nusantara dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Muhammad Yusuf Ateh, Hashim Djojohadikusumo, Syafrie Sjamsuddin, Nasaruddin Umar, dan Erick Thohir.

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Ketua Pembina Yayasan Endan Andansih Muhammad Yusuf Ateh mengatakan kehadiran MA Insan Cendekia Nusantara merupakan bagian dari upaya yayasan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

"Sekolah ini adalah bagian dari Masjid Endan Andansih yang telah dibangun lebih dahulu. Semuanya dibangun di atas tanah wakaf. Oleh karena itu, sekolah ini bukan milik perseorangan, melainkan milik umat dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat," kata Ateh.

Ateh mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama mendukung pengembangan pendidikan agar semakin banyak anak Indonesia mendapatkan akses belajar yang lebih baik.

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Menurut dia, pendidikan yang berkualitas akan membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda untuk berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami berharap sekolah ini dapat menjadi tempat tumbuhnya insan-insan yang berakhlak, berprestasi, dan memiliki wawasan global," ujarnya.

MA Insan Cendekia Nusantara resmi berdiri di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (6/6).

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TAGS   MA Insan Cendekia Nusantara  Madrasah Aliyah  Islamic Boarding School  boarding school 

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