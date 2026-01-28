Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Maarten Paes Gabung Ajax Amsterdam, Dikontrak Hingga Juni 2029

Selasa, 03 Februari 2026 – 00:15 WIB
Maarten Paes Gabung Ajax Amsterdam, Dikontrak Hingga Juni 2029 - JPNN.COM
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes resmi diperkenalkan sebagai pemain baru klub Liga Belanda Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim dingin ini. (Antara/ajax.nl)

jpnn.com - JAKARTA - Kiper Tim Nasional Indonesia Maarten Paes resmi bergabung dengan Ajax Amsterdam pada bursa transfer pemain musim dingin ini.

Dikutip dari laman resmi klub, Senin (2/2), Ajax mendatangkan Paes dengan status transfer karena pemain tersebut masih memiliki kontrak bersama klub Liga Amerika Serikat FC Dallas hingga akhir tahun ini.

Ajax mengikat pemain berusia 27 tahun tersebut dengan kontrak berdurasi 3,5 musim atau hingga 30 Juni 2029. Maarten Paes akan menggunakan nomor punggung 26 di Ajax Amsterdam.

Baca Juga:

Direktur Sepak Bola Ajax Amsterdam Marijn Beuker menjelaskan pihaknya sudah memantau Paes pada beberapa musim terakhir. Dia pun merasa lega bisa mewujudkan transfer ini.

"Fokusnya adalah pada seorang penjaga gawang yang berpengalaman dan dapat diandalkan, dan Maarten lebih dari memenuhi kriteria tersebut," kata Beuker.

Dia menegaskan bahwa Paes merupakan pemain yang sangat rajin berlatih. “Seorang pemain tim dengan mentalitas olahraga tingkat tinggi yang sangat cocok dengan tipe penjaga gawang yang kami cari," ungkapnya.

Baca Juga:

"Dikombinasikan dengan penjaga gawang berbakat yang sudah kami miliki, ini memberikan fondasi yang kuat untuk musim-musim mendatang," pungkasnya.

Paes telah membela FC Dallas selama tiga setengah tahun, tampil sebanyak 128 pertandingan di berbagai ajang dan mengemas 25 clean sheets dari total 11.532 menit bermain.

Kiper Tim Nasional Indonesia Maarten Paes resmi bergabung dengan Ajax Amsterdam dan dikontrak hingga Juni 2029.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Maarten Paes  Ajax Amsterdam  Dallas FC  Kiper Timnas Indonesia 
BERITA MAARTEN PAES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp