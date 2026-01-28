Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Maarten Paes Merapat ke Ajax Amsterdam, Nasib Kiper Liverpool di Ujung Tanduk?

Rabu, 28 Januari 2026 – 11:34 WIB
Maarten Paes dikabarkan selangkah lagi bergabung Ajax Amsterdam. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Maarten Paes kabarnya selangkah lagi akan merapat ke klub raksasa Belanda Ajax Amsterdam.

Kiper Timnas Indonesia itu disebut tinggal menuntaskan tes medis sebelum resmi menjadi bagian dari skuad De Godenzonen. 

Jika proses berjalan lancar, kiper berusia 27 tahun itu akan memperkuat Ajax untuk menghadapi sisa musim 2025/2026.

Kedatangan Paes diyakini bakal mengubah peta persaingan di sektor penjaga gawang Ajax.

Selama ini, Ajax mengandalkan dua kiper, yakni Jaros Vitezslav dan Remko Pasveer, yang bergantian mengawal bawah mistar.

Vitezslav tercatat paling sering dipercaya tampil dengan 22 penampilan di berbagai ajang.

Namun, kiper pinjaman dari Liverpool itu belum sepenuhnya tampil solid setelah kebobolan 36 gol dan hanya membuat lima clean sheet.

Adapun Pasveer, yang turun dalam tujuh pertandingan, juga belum mencatatkan satu pun clean sheet.

Kedatangan Maarten Paes ke Ajax Amsterdam tak sekadar transfer biasa. Posisi kiper utama terancam, termasuk pemain milik Liverpool.

