MAB dan Bibu Panji Sakti Berkolaborasi Wujudkan Green Airport Bali Utara

Jumat, 19 Desember 2025 – 22:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen pengembangan infrastruktur ramah lingkungan di Indonesia terus diperkuat.

PT Mobil Anak Bangsa (MAB) dan PT Bibu Panji Sakti resmi menjalin kerja sama strategis dalam pengadaan kendaraan listrik (Battery Electric Vehicle/BEV) untuk mendukung sistem transportasi di kawasan Bandara Internasional Bali Utara.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini dilakukan Direktur Utama PT BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, dan Direktur Utama PT Mobil Anak Bangsa, Kelik Irwantono, di Jakarta pada Jumat (19/12).

Kerja sama ini merupakan bagian integral dari visi besar pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Bandara ini mengusung konsep “Tiga Ramah”, yakni Ramah Teknologi, Ramah Lingkungan, dan Ramah Budaya.

Dengan pendekatan Green Airport, bandara ini akan berorientasi pada efisiensi energi dan keberlanjutan.

Kehadiran kendaraan listrik produksi dalam negeri dari MAB diharapkan menjadi solusi transportasi rendah emisi di area tersebut.

Nantinya, kendaraan listrik dari MAB akan difungsikan sebagai bagian dari People Mover System (PMS).

Sistem ini dirancang untuk menghubungkan antar terminal bandara, kawasan klaster Aerocity dan kawasan Aerotropolis di sekitar bandara.