JPNN.com - Otomotif - Mobil

MAB Segera Memasarkan Mobil Listrik dengan Panel Surya, Pertama di Indonesia

Minggu, 04 Januari 2026 – 16:39 WIB
Mobil listrik mungil Solarky Sun V. Foto: solarky

jpnn.com, JAKARTA - Industri kendaraan listrik nasional bersiap memasuki babak baru. PT. Mobil Anak Bangsa (MAB) menjalin kemitraan strategis dengan Solarky Mobility Technologies (HK) Ltd dan PT. Fortuna Ventura Investindo (FVI).

MAB, HK, dan FVI mulai mengembangkan dan bersiap memproduksi, serta memasarkan mobil listrik bertenaga surya di Indonesia.

Kolaborasi diklaim melahirkan kendaraan listrik pertama di dunia yang memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi utama.

Dalam skema kerja sama tersebut, fasilitas produksi PT. MAB yang berlokasi di Jawa Tengah akan menjadi basis perakitan kendaraan.

Proses produksi dilakukan dengan skema Incompletely Knocked Down (IKD), di mana komponen utama dirakit secara lokal.

Sementara itu, Solarky Mobility Technologies bertanggung jawab menyuplai sistem panel surya unik beserta komponen inti kendaraan.

Soal urusan pemasaran dan distribusi, PT. Fortuna Ventura Investindo dipercaya sebagai mitra penjualan resmi di Indonesia.

Pendiri PT. MAB, Moeldoko, menilai kolaborasi sebagai terobosan penting dalam menjawab kebutuhan kendaraan listrik yang efisien dan relevan dengan kondisi Indonesia.

