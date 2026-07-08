Mabruri PKS Hormati Keputusan Narji Pindah ke PSI

jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati sikap komedian Sunarji atau Narji yang pindah parpol dan kini merapat ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketua DPP PKS Bidang Komunikasi dan Digital Ahmad Mabruri menyebut perpindahan pilihan politik menjadi hak setiap warga negara dalam negara demokrasi.

"Keputusan Bang Narji merupakan keputusan pribadi yang kami hormati. Dalam kehidupan demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya," ujar Mabruri dalam keterangannya, Rabu (8/7).

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Dia menyampaikan apresiasi atas kebersamaan dan kontribusi yang telah diberikan Narji selama menjadi bagian dari PKS.

"Atas nama keluarga besar PKS, kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Narji atas dedikasi, kebersamaan, serta kontribusi yang telah diberikan selama bersama PKS. Kami menghargai setiap ikhtiar dan pengabdian yang telah dilakukan," katanya.

Mabruri mengatakan perbedaan politik PKS dengan Narji tak boleh memutus silaturahmi dalam membangun bangsa.

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"Kami mendoakan semoga Bang Narji senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan pengabdiannya," lanjutnya.

Mabruri menegaskan PKS tetap berkomitmen membangun politik yang dewasa dengan mengedepankan sikap saling menghormati.