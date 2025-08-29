Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Macan Tutul Kabur Masih Berkeliaran di Lembang Park & Zoo

Jumat, 29 Agustus 2025 – 10:52 WIB
Macan Tutul Kabur Masih Berkeliaran di Lembang Park & Zoo - JPNN.COM
Suasana lengang di Lembang Park & Zoo, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (29/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Petugas masih melakukan pencarian macan tutul titipan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat yang kabur dari kandang karantina di Lembang Park & Zoo, Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat, pada Kamis (28/8/2025).

Informasi terakhir, pencarian dilakukan dengan menyisir area dalam dan luar kawasan.

"Untuk sementara, sampai pagi ini pencarian belum membuahkan hasil," kata Humas Lembang Park & Zoo Miftah Setiawan saat dikonfirmasi, Jumat (29/8).

Baca Juga:

Miftah menjelaskan pencarian macan tutul dimulai satu jam setelah dinyatakan hilang sekitar pukul 05.00 WIB.

Pencarian dilakukan dengan membentuk tiga tim yang berisi petugas gabungan.

Petugas melakukan pencarian hingga malam hari dan sempat menemukan tanda-tanda keberadaan macan. Setelah dilakukan penelusuran, petugas masih menemukan jalan buntu.

Baca Juga:

"Pergerakan sempat terlacak tadi malam di area terdekat Zoo, tetapi belum membuahkan hasil," ujarnya.

Seekor macan tutul kabur dari kandang penangkaran Lembang Park and Zoo pada Kamis pagi.

Pencarian macan tutul yang kabur dari kandang Lembang Park & Zoo masih terus dilakukan sampai hari kedua.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Macan Tutul  macan tutul kabur  lembang  Lembang Park Zoo  BBKSDA Jawa Barat 
BERITA MACAN TUTUL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp