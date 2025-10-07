Macan Tutul yang Masuk Hotel di Bandung Kini di Sukabumi

Selasa, 07 Oktober 2025 – 14:24 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat memastikan macan tutul yang sempat masuk ke area Hotel Anugerah, Jalan Padasaluyu, Kota Bandung, Senin (6/10), kini berada di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Cikananga, Kabupaten Sukabumi.

Satwa dilindungi itu tiba pada Selasa (7/10) dini hari dan akan menjalani serangkaian observasi juga rehabilitasi.

“Iya, sudah (berada di PPS Cikananga). Baru sampai tadi subuh,” kata Humas BBKSDA Jabar Eri Mildrayana.

Eri menuturkan, saat ini kondisi hewan tersebut sudah sadar setelah sempat dibius saat evakuasi. Satwa itu pun sudah bisa beraktivitas ringan.

"Masih diobservasi sama tim dokter hewan di PPS,” ujarnya.

Eri belum dapat memastikan berapa lama rehabilitasi berlangsung. Pihaknya kini fokus pada pemulihan si macan.

“Nanti dikasih potongan ayam dicacah kecil-kecil, setelah dipastikan fit,” tuturnya.

"Kami masih menunggu asesmen tim dokter hewan, jadi, belum bisa menentukan masa waktu rehabilitasi,” katanya.