Macan Tutul yang Sempat Masuk Hotel di Bandung Siap Dilepasliarkan

Macan tutul yang dievakasi seusai masuk dari area hotel di Sukasari, Kota Bandung, rencananya akan dilepasliarkan kembali ke habitatnya.

Rencana itu dilakukan setelah kondisi satwa tersebut dinyatakan pulih seutuhnya.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat sebelumnya mengevakuasi macan tutul ke Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC), Sukabumi.

Di sana, macan tutul tersebut menjalani observasi secara intensif.

Beberapa saat setelah macan tutul dievakuasi ke PPSC, kondisi satwa dilindungi itu masih dalam tahap pemulihan dan belum bisa makan. Namun, kini kondisinya berangsur membaik.

Pada Kamis (9/10/2025), tim dari PPSC memindahkan macam tutul itu ke dalam kandang indoor untuk observasi lanjutan.

Bila hasilnya membaik selama pemantauan dan pemeriksaan, macan tutul akan dipindahkan ke kandang yang lebih luas.