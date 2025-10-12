Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Macan Tutul yang Sempat Masuk Hotel di Bandung Siap Dilepasliarkan

Minggu, 12 Oktober 2025 – 12:12 WIB
Macan Tutul yang Sempat Masuk Hotel di Bandung Siap Dilepasliarkan - JPNN.COM
Macan tutul dievakuasi dari salah satu hotel di Sukasari, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG -

Macan tutul yang dievakasi seusai masuk dari area hotel di Sukasari, Kota Bandung, rencananya akan dilepasliarkan kembali ke habitatnya.

Rencana itu dilakukan setelah kondisi satwa tersebut dinyatakan pulih seutuhnya.

Baca Juga:

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat sebelumnya mengevakuasi macan tutul ke Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC), Sukabumi.

Di sana, macan tutul tersebut menjalani observasi secara intensif.

Beberapa saat setelah macan tutul dievakuasi ke PPSC, kondisi satwa dilindungi itu masih dalam tahap pemulihan dan belum bisa makan. Namun, kini kondisinya berangsur membaik.

Baca Juga:

Pada Kamis (9/10/2025), tim dari PPSC memindahkan macam tutul itu ke dalam kandang indoor untuk observasi lanjutan.

Bila hasilnya membaik selama pemantauan dan pemeriksaan, macan tutul akan dipindahkan ke kandang yang lebih luas.

BBKSDA Jabar menyampaikan kondisi terkini macan tutul yang dievakuasi dari dalam hotel di Sukasari, Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Macan Tutul  macan tutul jawa  Bandung  Jawa Barat  macan tutul masuk hotel 
BERITA MACAN TUTUL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp