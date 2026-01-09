Macaulay Culkin hingga Miley Cyrus Masuk Daftar Presenter Golden Globes 2026

Jumat, 09 Januari 2026 – 12:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang gelaran Golden Globes 2026 pada Minggu, 11 Januari, panitia resmi merilis daftar presenter yang akan tampil.

Tiga nama besar Hollywood—George Clooney, Julia Roberts, dan Macaulay Culkin—menjadi deretan bintang utama yang dihadirkan tahun ini.

Dilansir dari The Hollywood Reporter, daftar tersebut juga mencakup sejumlah figur hiburan lintas genre, seperti Charli XCX, Hailee Steinfeld, Jennifer Garner, Kevin Bacon, Kevin Hart, Melissa McCarthy, Miley Cyrus, Pamela Anderson, dan Snoop Dogg.

Para presenter ini akan meramaikan panggung Beverly Hilton, Los Angeles, tempat Golden Globes 2026 digelar.

Deretan bintang lain turut dijadwalkan hadir, antara lain Amanda Seyfried, Ana de Armas, Ayo Edebiri, Chris Pine, Colman Domingo, Dakota Fanning, Dave Franco, Diane Lane, Jason Bateman, Joe Keery, Judd Apatow, Justin Hartley, Kathryn Hahn, Keegan-Michael Key, Kyra Sedgwick.

Kemudian, Lalisa Manobal, Luke Grimes, Marlon Wayans, Mila Kunis, Minnie Driver, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas, Queen Latifah, Regina Hall, Sean Hayes, Wanda Sykes, Will Arnett, dan Zoë Kravitz.

Sejumlah presenter juga tercatat sebagai nomine tahun ini, termasuk George Clooney, Julia Roberts, Miley Cyrus, Ayo Edebiri, Amanda Seyfried, Jason Bateman, Will Arnett, Sean Hayes, dan Kevin Hart.

Sementara beberapa nama lain—seperti Hailee Steinfeld, Colman Domingo, Dakota Fanning, Lalisa Manobal, Regina Hall, dan Zoë Kravitz—terlibat dalam proyek yang masuk nominasi.