MacBook Neo Ramai Jadi Perbincangan

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran MacBook Neo mulai menarik perhatian banyak pengguna laptop di Indonesia.

Berbeda dari lini MacBook sebelumnya yang identik dengan perangkat premium untuk segmen tertentu, MacBook Neo ramai diperbincangkan sebagai opsi MacBook yang terasa lebih affordable untuk first-time user, terutama pelajar, mahasiswa, profesional muda, hingga pengguna mula yang ingin beralih ke laptop Apple untuk pertama kalinya.

CEO Apple Tim Cook melalui unggahan di akun X miliknya menyebut pekan peluncuran MacBook Neo sebagai minggu peluncuran terbaik yang pernah ada untuk pelanggan Mac pertama kali.

Hal ini menunjukkan tingginya minat pengguna baru terhadap lini MacBook ini.

Selain menawarkan harga yang lebih bersahabat, MacBook Neo juga mulai dilirik karena pengalaman penggunaan macOS yang dikenal simple, beginner-friendly karena easy setup/siap digunakan begitu dibuka, dan minim maintenance teknis.

Setup yang praktis membuat transisi dari Windows terasa lebih seamless, sementara performanya dinilai sudah sangat sufficient untuk kebutuhan produktivitas harian, seperti tugas sekolah, menulis, online meeting, hingga light media editing.

Blibli hingga berbagai AAR di Indonesia seperti hello Store, iBox, hingga Digimap, kini mempermudah kepemilikan perangkat Apple melalui opsi cicilan bank dan paylater.

Blibli dan hello Store menawarkan Gratis Perlindungan Lengkap hingga 36 bulan, sementara iBox dan Digimap menghadirkan perlindungan hingga 12 bulan.