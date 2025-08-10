Made In Indonesia Run 2025, Antusiasme Ribuan Pelari Dukung Industri Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Made In Indonesia Run 2025 digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Minggu ini (10/8).

Acara lari ini diselenggarakan oleh MID Network dengan dukungan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta berbagai sponsor ternama.

Dalam acara ini, terdapat dua kategori yang dilombakan, yaitu 5K dan 10K.

Total peserta yang akan ikut serta dalam acara ini mencapai 5.000 orang, menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap event lari yang bergengsi ini.

Made In Indonesia Run, acara lari yang bakal rutin digelar setiap tahun, hadir dengan semangat yang besar dan antusiasme yang tak kalah tinggi.

Dengan konsep yang mengusung tema "Ribuan Langkah Sejuta Karya" acara ini bertujuan untuk mengampanyekan dan mengapresiasi produk-produk lokal Indonesia serta mendorong semangat patriotisme di kalangan masyarakat.

Dalam acara ini, para peserta tidak hanya akan berlari untuk menjalani kompetisi, tetapi juga untuk menghargai keberagaman produk-produk lokal yang berkualitas.

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Made In Indonesia Run diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat industri dalam negeri dan mempromosikan semangat kolaborasi di antara pelaku usaha lokal.