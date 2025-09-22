Madison Beer Kembali dengan Lagu yang Menyenangkan dan Genit

Senin, 22 September 2025 – 14:14 WIB

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Madison Beer mempersembahkan lagu baru yang berjudul Yes Baby.

Single tersebut ternyata mengikuti dan terinspirasi oleh lagu Madison Beer yang dinominasikan Grammy pada 2024 yakni Make You Mine.

Madison Beer lewat Yes Baby terdengar menggoda, memamerkan diri, dan menarik perhatian sejak detik pertama.

Lagu tersebut memancarkan dan menggerakkan perjalanan sonik musisi berusia 26 tahun itu dengan momentum yang mendebarkan.

"Yes Baby sebenarnya hanya lagu yang menyenangkan dan genit. Setelah saya syuting video musiknya, lagu ini mendapatkan energi baru yang sama sekali berbeda, dan rasanya seperti lagu yang ingin kamu putar kencang bersama teman-temanmu," ungkap Madison Beer.

Peluncuran Yes Baby dari Madison Beer dilengkapi dengan kehadiran video musik.

Dikonsepkan dan disutradarai bersama oleh Madison Beer dan Aerin Moreno, visual merupakan homage terhadap video latihan tahun 80-an dengan cara yang paling berani dan menggoda.

Lagu Yes Baby dari Madison Beer sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital serta YouTube. (ded/jpnn)