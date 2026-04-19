JPNN.com - Entertainment - Musik

Madonna Comeback ke Coachella, Duet dengan Sabrina Carpenter Curi Perhatian

Minggu, 19 April 2026 – 21:53 WIB
Madonna Comeback ke Coachella, Duet dengan Sabrina Carpenter Curi Perhatian - JPNN.COM
Tangkapan layar - Penampilan bintang pop Madonna (kanan) dan Sabrina Carpenter (kiri) dipanggung Coachella Valley Music and Arts Festival 2026, California, pada Jumat (17/4) malam waktu setempat. (ANTARA/YouTube/Coachella)

jpnn.com, JAKARTA - Bintang pop dunia Madonna kembali tampil di panggung Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 sebagai bintang tamu dalam penampilan utama Sabrina Carpenter.

Penampilan tersebut berlangsung di California, Amerika Serikat, pada Jumat (17/4) malam waktu setempat. Kehadiran Madonna menjadi sorotan karena menandai kembalinya ia ke panggung Coachella setelah dua dekade.

Dalam penampilan itu, Madonna dan Sabrina Carpenter berduet membawakan lagu ikonik “Vogue” dan “Like a Prayer”. Momen ini menjadi salah satu highlight dalam rangkaian festival musik tahunan tersebut.

Baca Juga:

Kolaborasi dimulai saat Carpenter tengah membawakan lagu “Juno”, yang biasanya menjadi segmen kejutan dalam konsernya. Lagu tersebut kemudian bertransisi menjadi “Vogue”, hits Madonna dari era 1990-an.

Duet keduanya juga dikabarkan menjadi bagian dari proyek musik terbaru Madonna. Lagu kolaborasi itu disebut akan masuk dalam album mendatang bertajuk “Confessions II”.

Madonna mengungkapkan bahwa penampilannya kali ini memiliki makna khusus karena mengingatkannya pada momen pertama tampil di Coachella 20 tahun lalu.

Baca Juga:

“Dua puluh tahun yang lalu hari ini saya tampil di Coachella. Saat itu saya berada di tenda dansa dan itu adalah pertama kalinya saya membawakan ‘Confessions on a Dance Floor Pt. 1’ di Amerika, dan itu sangat mengesankan bagi saya,” ujar Madonna.

Dalam penampilannya, Madonna juga mengenakan kembali kostum yang pernah dipakai pada penampilan Coachella sebelumnya, termasuk sepatu, korset, dan jaket ikoniknya.

Madonna kembali ke Coachella, duet dengan Sabrina Carpenter bawakan lagu ikonik.

TAGS   Madonna  Sabrina Carpenter  Coachella  Festival Musik 
