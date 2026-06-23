Madonna Sebut Film Biografinya Batal karena Sengketa Anggaran

jpnn.com, JAKARTA - Bintang pop Madonna mengungkapkan bahwa proyek film biografi tentang perjalanan hidupnya batal diproduksi setelah tidak mencapai kesepakatan dengan Universal Studios terkait anggaran produksi.

Dalam wawancara dengan majalah Interview, Madonna mengatakan dirinya telah menghabiskan waktu selama dua tahun untuk menulis naskah sekaligus mengembangkan proyek tersebut bersama Universal Studios.

Selama proses pengembangan, ia bersama tim produksi melakukan penyusunan anggaran dan pemilihan pemeran. Namun, pembahasan tersebut berakhir tanpa kesepakatan.

Menurut Madonna, pihak studio menilai anggaran yang diajukan terlalu besar, sementara ia berpendapat kisah hidupnya membutuhkan skala produksi yang sesuai dengan perjalanan kariernya.

"Saya memiliki kehidupan yang luar biasa, jadi saya membutuhkan anggaran besar," kata Madonna, seperti dikutip Variety, Senin (22/6).

Madonna mengaku sempat mengusulkan agar proses produksi dilakukan di Serbia sebagai alternatif untuk menekan biaya. Namun, usulan tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari pihak Universal Studios.

Ia mengatakan proyek film akhirnya dihentikan sehingga membuat rencana produksi biografi tersebut tidak berlanjut.

Setelah proyek bersama Universal batal, Madonna mengungkapkan bahwa Netflix menghubunginya untuk membahas kemungkinan mengembangkan kisah hidupnya dalam format serial televisi.