Madura United Bongkar Alasan Pulangkan Hugo Gomes

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang kompetisi musim 2026/2027, Madura United membawa pulang gelandang asing Hugo Gomes pada bursa transfer.

Direktur Madura United Annisa Zhafarina menjelaskan keputusan klub untuk kembali menggunakan jasa Hugo Gomes.

"Dengan bangga kami mengumumkan kembalinya Hugo Gomes ke keluarga besar Madura United. Bagi kami dan seluruh pendukung setia di Madura, Jaja bukan sekadar pemain hebat, tetapi sudah menjadi bagian dari jiwa tim ini," kata Annisa mengutip dari laman resmi I.League, Jumat.

Gelandang asal Brasil itu sebelumnya pernah menjadi jantung permainan Madura United sebelum memutuskan hijrah ke Dewa United FC pada 10 Juli 2024.

Setelah dua musim membela Dewa United, pemain yang dikenal dengan nama Jaja tersebut kembali ke Madura United, dan klub pertama yang dia bela ketika di Indonesia.

Annisa menegaskan kepulangan Jaja bukan hanya untuk mengobati rindu suporter, namun bagian dari strategi klub menjaga standar dan ambisi di musim 2026/2027.

"Proses reuni ini bukan sekadar tentang bernostalgia, melainkan tentang komitmen kami untuk terus menjaga standar tinggi dan ambisi klub di kompetisi," ungkap Direktur berusia 31 tahun ini.

Ia menambahkan kualitas, visi bermain, serta dedikasi Jaja selama ini adalah hal yang sangat dirindukan tim dan publik Madura sehingga dengan pengalaman dan mental juaranya, Jaja diharapkan bisa langsung nyetel dan menjadi pemimpin di lini tengah Madura United.