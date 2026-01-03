Close Banner Apps JPNN.com
Madura United Punya Ramuan Khusus Menghadapi Persebaya

Sabtu, 03 Januari 2026 – 10:46 WIB
Skuad Madura United. Foto: IG maduraunited

jpnn.com - PAMEKASAN - Tukang Ramu Madura United Carlos Parreira telah meracik taktik khusus untuk menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-16 Super League di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Pamekasan, Sabtu (3/1) malam.

Laki-laki dari Brasil itu mengatakan taktik tersebut tidak sama dengan saat pasukannya membantai Semen Padang 5-1 di arena yang sama pada 28 Desember.

Carlos mengaku telah mempelajari dan menganalisis cara Persebaya Surabaya bermain.

Dari hasil analisis tersebut, jajaran pelatih Madura United menerjemahkan ke dalam taktik khusus.

Madura United pun telah mengasah ramuan khusus tersebut selama masa persiapan pada empat hari terakhir ini.

"Ya, kami punya rencana. Lawan Persebaya, kami akan bermain dengan taktik yang berbeda daripada pertandingan sebelumnya (lawan Semen Padang)," katanya.

Carlos Parreira telah meracik ramuan khusus untuk laga Madura United vs Persebaya. Anda sudah tahu apa itu?

