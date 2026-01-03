Madura United Punya Ramuan Khusus Menghadapi Persebaya

Sabtu, 03 Januari 2026 – 10:46 WIB

jpnn.com - PAMEKASAN - Tukang Ramu Madura United Carlos Parreira telah meracik taktik khusus untuk menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-16 Super League di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Pamekasan, Sabtu (3/1) malam.

Laki-laki dari Brasil itu mengatakan taktik tersebut tidak sama dengan saat pasukannya membantai Semen Padang 5-1 di arena yang sama pada 28 Desember.

Carlos mengaku telah mempelajari dan menganalisis cara Persebaya Surabaya bermain.

Baca Juga: Betapa Optimistisnya Uston Menyambut Madura United Vs Persebaya Malam Ini

Dari hasil analisis tersebut, jajaran pelatih Madura United menerjemahkan ke dalam taktik khusus.

Baca Juga: Pelatih Persib Singgung soal Uang Persija dan Malut United

Madura United pun telah mengasah ramuan khusus tersebut selama masa persiapan pada empat hari terakhir ini.

"Ya, kami punya rencana. Lawan Persebaya, kami akan bermain dengan taktik yang berbeda daripada pertandingan sebelumnya (lawan Semen Padang)," katanya.