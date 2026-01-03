Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Madura United Tumbang, Persebaya Tak Terkalahkan dalam 9 Laga

Sabtu, 03 Januari 2026 – 21:14 WIB
Madura United Tumbang, Persebaya Tak Terkalahkan dalam 9 Laga
Bruno Moreira berduel udara dengan pemain Madura United. Foto: persebaya

jpnn.com - PAMEKASAN – Persebaya Surabaya mengalahkan Madura United dalam Derbi Suramadu di pekan ke-16 Super League.

Laga ketat di Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (3/1) malam WIB itu berakhir dengan skor 0-1, tuan rumah keok.

Gol semata wayang dalam pertarungan tadi dicetak Bruno Moreira pada menit ke-73, menyelesaikan umpan Malik Risaldi.

Itu menjadi kemenangan kedua beruntun Persebaya, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam sembilan laga terakhir (tiga menang, enam imbang).

Di papan klasemen, Bajol Ijo -julukan Persebaya, kini berada di anak tangga ke-5.

Sementara itu, Madura United di peringkat ke-13. (fs/jpnn)

Klasemen Super League
Madura United Tumbang, Persebaya Tak Terkalahkan dalam 9 Laga

Persebaya Surabaya memenangi Derbi Suramadu melawan Madura United di pekan ke-16 Super League.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

