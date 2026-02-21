Madura United Vs Arema FC: Tamu Datang dengan Kekuatan Dahsyat & Berlimpah

jpnn.com - PAMEKASAN – Pertarungan Madura United vs Arema FC pada pekan ke-22 Super League di Stadion Gelora Ratu Pamelingan Pamekasan, Sabtu (21/2) malam bakal seru.

Itu lantaran Madura United yang bertindak sebagai tuan rumah -mengejar kemenangan di kandang sendiri, bakal menjamu tim yang sedang on fire.

Arema FC si tamu pun datang ke Pamekasan dengan tambahan opsi, yakni kehadiran bek kanan Rio Fahmi yang di pekan sebelumnya absen karena akumulasi kartu kuning.

Sebelumnya, posisi tersebut sempat diisi Bayu Setiawan, Rifad Marasabessy, bahkan Alfarizi demi kebutuhan taktikal dan regulasi pemain U23.

“Saya mendapatkan informasi kalau Alfarizi bisa bek kanan. Jadi, saya bisa memanfaatkan opsi itu,” ujar Pelatih Arema FC Marcos Santos.

Meskipun Arema FC dipastikan kehilangan Betinho selama dua pekan mendatang karena mengalami cedera di laga sebelumnya, Marcos tak risau karena opsi di lini tengah tetap melimpah.

“Ada Valdeci bisa membantu serangan dengan bagus, ada Arkhan Fikri yang kuat dalam penguasaan bola, ada juga Jayus Hariono dan Samuel Balinsa yang kuat secara fisik,” tuturnya.

Sementara itu, penyerang Arema FC Dalberto memastikan kondisi tim dalam keadaan siap termasuk kesiapan dirinya bermain di posisi mana pun.