Madura United vs Persib Bandung di Super League: Klok Tegaskan Maung Bandung Siap Bangkit

Sabtu, 29 November 2025 – 08:15 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Madura United vs Persib Bandung pada pekan ke-14 BRI Super League akan tersaji di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (30/11).

Persib Gelandang Persib Bandung Marc Klok menyatakan timnya siap bangkit ketika menghadapi Madura United.

Menurut Klok, seluruh pemain Persib Bandung siap bangkit setelah dikalahkan Lion City Sailors pada ajang AFC Champions League (ACL) II di Stadion Bishan, Singapura, Rabu lalu.

"Ini sepak bola. Kami menang bersama dan kalah juga bersama. Kami fokus ke laga berikutnya," kata Klok dikutip dari laman resmi klub, Jumat (28/11).

Persib Bandung pada pertandingan ACL II menghadapi Lion City Sailors, sebenarnya sempat unggul 2-1 sebelum akhirnya takluk dengan skor 2-3.

Akibat kekalahan ini, skuad asuhan Bojan Hodak itu menyudahi tujuh kemenangan beruntun mereka pada berbagai ajang.

Pertandingan menghadapi Madura United diupayakan menjadi momentum mereka bangkit.

Setelah menghadapi Madura United, Persib Bandung akan dihadapkan dengan jadwal padat melawan Borneo FC (5/12), Bangkok United (10/12) dan Malut United (14/12).