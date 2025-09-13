Madurasa Jahe Merah Lemon Sensasi Hangat dan Segar

jpnn.com, JAKARTA - Dalam upaya berkelanjutan untuk menghadirkan produk kesehatan alami yang relevan dengan gaya hidup masyarakat modern, Combiphar melalui lini Health & Wellness memperkenalkan inovasi terbaru dari merek Madurasa, yakni Madurasa Jahe Merah Lemon.

Produk ini menggabungkan ekstrak jahe merah, lemon segar, dan 100% madu murni dalam satu kemasan praktis yang dapat dikonsumsi kapan saja, menjadikannya solusi yang tepat bagi konsumen yang ingin menjaga kesehatan secara alami dan mudah.

Kehadiran Madurasa Jahe Merah Lemon menjadi bukti komitmen Combiphar dan Madurasa untuk terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan pasar yang makin dinamis.

Inovasi ini tidak hanya menawarkan manfaat fungsional, tetapi juga pengalaman baru bagi konsumen dalam menjaga imunitas sehari-hari.

“Kami memahami bahwa masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, namun tetap mencari solusi yang praktis dan menyenangkan. Madurasa Jahe Merah Lemon kami hadirkan sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut melalui perpaduan 100% madu murni, jahe merah, dan lemon yang memberikan sensasi hangat dan segar” ujar Sr. GM Marketing Health & Wellness Combiphar Felicia Stefanie.

Produk ini menjadi satu-satunya madu di pasaran yang memadukan jahe merah dan lemon dalam 100% madu murni, sekaligus dikemas dalam botol PET upside down yang praktis, higienis, dan mudah dituangkan hingga tetes terakhir.

Madurasa juga menjadi pelopor penggunaan kemasan botol terbalik (upside down) untuk madu di Indonesia, yang memudahkan konsumen menikmati madu hingga tetes terakhir tanpa khawatir tumpah atau lengket.

Madurasa Jahe Merah Lemon juga menghadirkan manfaat kehangatan dan memberikan rasa nyaman di berbagai momen mulai dari pagi sebelum beraktivitas, saat bekerja, hingga malam menjelang istirahat.