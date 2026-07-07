Magis Panggung 360 Derajat, Padi Reborn Hadirkan Cinematic Experience Konser Dua Delapan

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Padi Reborn, kembali menghadirkan gebrakan baru bagi industri musik Indonesia, kali ini melalui Exclusive Limited Screening Konser Dua Delapan Padi Reborn.

Digelar pada Selasa, 7 Juli 2026 di Studio 1 XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Exclusive Limited Screening itu menjadi ruang peluncuran dari bentuk sinema pertunjukan spektakuler Konser Dua Delapan yang sukses dihelat pada 31 Januari 2026 lalu.

Acara yang diselenggarakan secara non-komersial dan terbatas menyajikan pengalaman menonton konser dalam balutan audio-visual premium layar lebar.

Langkah inovatif dan kolaboratif dari Padi Reborn bersama dua promotor kawakan Megapro Communications dan NorthStar Entertainment ini menjadi strategi untuk menjangkau penikmat musik yang lebih luas.

Setelah diluncurkan melalui Exclusive Limited Screening, selanjutnya video konser itu bisa menjadi sarana kedekatan para Sobat Padi di berbagai daerah lain dengan menggelar nonton bareng (nobar).

Manajemen Padi Reborn membuka kesempatan dan kerjasama kepada para promotor atau event organizer untuk menggelar event serupa.

Tidak hanya pemutaran video sinema Konser Dua Delapan, dalam Exclusive Limited Screening tersebut Padi Reborn juga sekaligus meluncurkan dan memutarkan perdana video lirik terbaru track Punah.

Punah menjadi video lirik ketiga dari Album Dua Delapan yang dirilis Padi Reborn setelah Ego dan Haru Biru. Dalam momen yang sama Padi Reborn juga membocorkan informasi yang sangat dinanti terkait mega proyek Konser 30 Tahun Padi Reborn yang dijadwalkan pada 2027 mendatang.