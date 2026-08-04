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JPNN.com - Pendidikan

Magnet Beasiswa 100%, Binus University Dipadati Ribuan Calon Mahasiswa

Selasa, 04 Agustus 2026 – 17:30 WIB
Magnet Beasiswa 100%, Binus University Dipadati Ribuan Calon Mahasiswa - JPNN.COM
Binus University diserbu ribuan calon mahasiswa yang ingin mengikuti sesi konsultasi hingga proses seleksi dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru. Foto: Tim Binus University

jpnn.com, JAKARTA - Binus University diserbu ribuan calon mahasiswa yang ingin mengikuti sesi konsultasi hingga proses seleksi dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru. 

Tingginya antusiasme masyarakat tersebut didorong adanya program beasiswa pendidikan yang ditawarkan hingga mencapai 100 persen.

Rektor Binus University, Nelly menilai minat besar ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan tinggi yang inklusif dan relevan bagi masa depan.

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"Melalui program beasiswa hingga 100%, Binus University berkomitmen membuka akses pendidikan yang lebih luas agar mereka dapat belajar, bertumbuh, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan,” ujar Nelly dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8).

Di tengah persaingan perguruan tinggi yang meningkat, institusi ini mengedepankan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang berubah dengan cepat.

Sebagai perguruan tinggi swasta peringkat pertama di Indonesia menurut QS World University Rankings 2027, Binus University terus memperkuat reputasi pendidikan standar globalnya.

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Kepercayaan publik juga didukung oleh data lebih dari 95 persen mahasiswa diklaim telah mendapatkan pengalaman internasional melalui berbagai program kolaborasi luar negeri.

Ekosistem pendidikan di kampus ini terus dikembangkan melalui integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) serta transformasi digital yang selaras dengan praktik nyata di dunia industri.

Binus University diserbu ribuan calon mahasiswa yang ingin mengikuti sesi konsultasi hingga proses seleksi dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru.

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TAGS   Binus University  beasiswa  Mahasiswa  Calon mahasiswa 
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