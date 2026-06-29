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JPNN.com - Politik - Pilpres

Magnet Politik Jokowi Dianggap Pudar, Bakal Sulit Bantu Anak-Anaknya di Perpolitikan

Senin, 29 Juni 2026 – 14:15 WIB
Magnet Politik Jokowi Dianggap Pudar, Bakal Sulit Bantu Anak-Anaknya di Perpolitikan - JPNN.COM
Jokowi saat berkunjung ke Ponpes Nurul Qodiri, Lampung Tengah. Foto : dok PSI

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai langkah Joko Widodo (Jokowi) yang bersafari politik yang dimulai di Lampung dimaksudkan untuk menjaga keturunan Presiden ketujuh RI di kancah perpolitikan nasional. 

"Hal itu dilakukan Jokowi untuk menjaga kesinambungan trah Jokowi dalam politik nasional," kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Senin (29/6).

Dia mengatakan safari politik Jokowi tentu bertujuan menjaga elektoral sang anak Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. 

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Termasuk, kata dia, langkah safari politik Jokowi yang dimulai di Lampung untuk memperkuat tingkat keterpilihan PSI yang dipimpin sang anak, Kaesang Pangarep.

"Safari politik Jokowi itu ditujukan untuk membesarkan kedua anaknya," ujarnya.

Namun, Jamiluddin merasa antusiasme masyarakat Lampung menyambut Jokowi tidak kuat jika mengingat jumlah suara yang diperoleh eks Gubernur Jakarta itu di provinsi sama pada Pilpres 2019.

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Pengamat dari Universitas Esa Unggul itu mengungkap 59,71 persen warga Lampung memilih Jokowi pada 2019.

Namun, Jamiluddin merasa sambutan masyarakat Lampung kepada Jokowi praktis tak terlihat. Rakyat pada umumnya tetap melaksanakan rutinitas keseharian ketika eks Wali Kota Solo itu datang.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai antusiasme kecil warga di Lampung menandakan Jokowi bukan lagi magnet politik.

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TAGS   Jokowi  safari politik  Anak Jokowi  Gibran Rakabuming Raka  PSI 
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