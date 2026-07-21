Magnitude Akhirnya Puaskan Penggemar di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore straight edge asal Charlotte, North Carolina, Magnitude, sukses menggelar konser di Bablas, Kemang, Jakarta Selatan pada Minggu (20/7).

Konser ini menjadi penampilan perdana band beranggotakan Russell Bussey (vokal), Connor McAuliffe (drum), Matt Kalbaugh (gitar), Anthony Burke (gitar), serta Alex Cejas (bass) itu di Indonesia.

Penampilan tersebut juga merupakan bagian dari rangkaian tur Asia yang tengah dijalani Magnitude.

Adapun Magnitude Asia Tour 2026 menyambangi tujuh kota di Asia, yakni Seoul, Manila, Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Jakarta, dan Guangzhou.

Dari seluruh rangkaian tur tersebut, Jakarta menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang didatangi Magnitude. Konser dipromotori oleh Trueside Jakarta itu langsung dipenuhi antusiasme penonton sejak pintu dibuka.

Sebelum Magnitude naik panggung, band-band hardcore lokal seperti No Excuse, Firestorm, Ezalor, dan Defiance bergantian memanaskan panggung.

Magnitude muncul pukul 22.10 WIB. Penonton pun langsung bersorak menyambut kehadiran band yang terbentuk sejak 2017 itu.

"Setelah sekian lama, akhirnya kami bisa ke sini, terima kasih untuk kalian," sapa vokalis Magnitude, Russell Bussey di Bablas Kemang, Jakarta Selatan pada Minggu (20/7) malam.