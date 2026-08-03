Mahal Murah

jpnn.com - Saya bertemu ''anak-anak mahal'' di ulang tahun ke 40 Ferina kemarin.

"Anak mahal" adalah istilah yang diucapkan oleh mereka yang lahir dari proses kehamilan bayi tabung.

Dahlan Iskan bersama dr Elly Darmadji dan dua putrinyi. Elly memiliki 6 anak hasil bayi tabung di Ferina.--

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Sedang Ferina adalah nama klinik bayi tabung milik seorang dokter yang Anda sudah tahu namanya: Aucky Hinting.

Sampai berumur 40 tahun, Ferina baru dua kali merayakan ulang tahun. Yang pertama saat berumur 25 tahun. Lalu di usia ke 40 kemarin.

Selama 40 tahun berpraktik dr Aucky sudah berhasil "membuat" bayi sebanyak 20.200. Salah satunya anak penyanyi top Inul Daratista. Inul sendiri hadir di acara kemarin: talk show. Dia tampil bersama presenter cantik yang juga seorang dokter: Lula Kamal. Inul dan Lula ternyata sama-sama punya anak lewat proses bayi tabung di Ferina.

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"Saya melakukannya berkat informasi dari Mbak Inul," ujar Lula.

Inul sendiri pernah berusaha punya anak dengan cara itu di Singapura. Tidak berhasil. Suatu saat dia melihat kertas yang ditaruh suami di atas meja. Rupanya sang suami sudah membacanya, lalu meletakkannya begitu saja di meja.