Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Mahasiswa Asal Sudan Jadi Korban Penipuan Gegara Hendak Beli Motor Lewat Marketplace

Minggu, 07 September 2025 – 20:46 WIB
Mahasiswa Asal Sudan Jadi Korban Penipuan Gegara Hendak Beli Motor Lewat Marketplace - JPNN.COM
Yahia Hamid Mohamed Adam (40), mahasiswa asal Sudan yang kuliah di salah satu universitas di Palembang saat melapor ke SPKT Polrestabes Palembang karena telah menjadi korban penipuan. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Yahia Hamid Mohamed Adam (40), mahasiswa asal Sudan yang kuliah di salah satu universitas di Palembang menjadi korban penipuan.

Peristiwa ini bermula saat korban hendak membeli sepeda motor Kawasaki Ninja lewat marketplace Facebook.

Tak terima dengan peristiwa dialaminya membuat Yahia yang tinggal di Jalan Letjen Harun Sohar Lorong Rambutan Kecamatan Sukarami Palembang melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang.

Baca Juga:

Kepada petugas, Yahia menyampaikan peristiwa tersebut terjadi Rabu (3/9/2025) sekitar pukul 08.00 WIB.

"Saya mau cari motor, lalu melihat iklan penjual motor di marketplace Kawasaki Ninja yang dijual seharga Rp 6, 9 juta," kata Yahia kepada petugas, Minggu (7/9).

Tertarik dengan motor tersebut, kata Yahia, komunikasi pun berlanjut melalui WhatsApp dan dirinya diminta untuk melakukan transfer ke nomor rekening BRI 082701074819532 atas nama Gadis Permata dan nomor rekening BRI 5294010520044539 atas nama Abdul Rohman.

Baca Juga:

Setelah cocok dengan harganya, dia langsung transfer uang sebesar Rp 6,9 juta.

Namun, setelah uang ditransfer, terlapor ini malah minta transfer kembali uang Rp 6,2 juta.

Mahasiswa asal Sudan bernama Yahia menjadi korban penipuan gegara hendak membeli motor lewat marketplace, begini kejadiannya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penipuan  Korban Penipuan  Mahasiswa  Polresta Palembang  Marketplace  Korban 
BERITA PENIPUAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp