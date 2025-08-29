Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Mahasiswa Bandung Desak Revolusi Menyusul Kematian Pengemudi Ojol di Jakarta

Jumat, 29 Agustus 2025 – 16:22 WIB
Ilustrasi: Aksi demonstrasi mahasiswa di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Mahasiswa dari sejumlah universitas di Bandung turun ke jalan untuk memprotes kematian pengemudi ojek online (ojol) yang dilindas oleh Brimob Polri. 

Mulai dari kampus UIN, Widyatama, Unisba, Unpad, dan kampus lainnya melakukan seruan agar ada aksi turun ke jalan khususnya ke depan Gedung DPRD Jawa Barat untuk ikut berorasi bersama.

"Melihat kondisi yang terjadi di negeri ini. Diam dan membiarkan ini terus terjadi adalah bentuk pengkhiatanan terhadap kemanusiaan. Sudah saatnya mahasiswa mengambil sikap tegas," kutip seruan konsolidasi dan aksi kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Bukan hanya kepada anggota dewan, aksi ini pun kemungkinan akan mendorong aparat kepolisian agar mengambil langkah tegas atas meninggalnya Affan karena dilindas kendaraan rantis polisi. 

"Darurat kekerasan polri, rakyat ingin revolusi," ungkap seruan lainnya dilihat di berbagai media sosial.

Setelah aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta kemarin, RS Pelni mengonfirmasi masih merawat total empat orang dari aksi demonstrasi di Jakarta yang berlangsung pada Kamis (28/8/2025). Seluruhnya dipastikan kini dalam kondisi stabil.

Keempat orang yang masih dirawat adalah warga sipil dan seluruhnya laki-laki dengan inisial FER (19 tahun), IJ (20 tahun), UM (30 tahun), dan ROM (40 tahun).

"Untuk empat korban itu saat ini sedang menjalani terapi rawat inap. Kondisi dari empat korban saat ini stabil, sadar, dapat berkomunikasi dan juga masih dalam observasi perawatan dari tim dokter di RS Pelni," kata Direktur RS Pelni Laili Fathiyah di RS Pelni, Jakarta Barat. 

Aksi demonstrasi masyarakat sipil akan digelar di Kota Bandung, buntut kematian sopir ojol yang dilindas mobil Rantis Brimob Polri.

