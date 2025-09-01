Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Mahasiswa Bawa Bendera One Piece saat Demo di DPRD Sumsel, Lihat

Senin, 01 September 2025 – 20:28 WIB
Mahasiswa Bawa Bendera One Piece saat Demo di DPRD Sumsel, Lihat - JPNN.COM
Mahasiswa bawa bendera One Piece saat gelar aksi di DPRD Provinsi Sumsel. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - Aliansi mahasiswa dari berbagai universitas mulai memadati halaman Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (1/9/2025).

Pantauan di lokasi, tampak mahasiswa dari Universitas PGRI Palembang membawa bendera one piece.

Bendera bajak laut itu berkibar di samping bendera merah putih Indonesia.

Baca Juga:

Kehadiran bendera yang identik dengan karakter Luffy itu bukan sekadar hiasan. Namun, sebagai simbol semangat melawan ketidakadilan.

Keberanian menghadapi kekuasaan, dan solidaritas dalam memperjuangkan mimpi bersama.

Bendera one piece juga melambangkan impian, petualangan, dan tekad untuk mencapai tujuan besar.

Baca Juga:

Aksi demonstrasi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan berlangsung tertib di bawah pengawasan aparat Kepolisian, TNI dan Satpol PP. (mcr35/jpnn)

Mahasiswa PGRI Palembang membawa bendera One Piece saat menggelar aksi demonstrasi di DPRD Provinsi Sumsel.

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Cuci Hati

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mahasiswa  One Piece  bendera One Piece  Palembang  dprd sumsel 
BERITA MAHASISWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp