Mahasiswa Curi Uang Rp 80 Juta Milik Ibu Muda di Palembang, Begini Modusnya

Rabu, 01 Oktober 2025 – 16:35 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Sempat melarikan diri seusai membawa kabur uang tunai puluhan juta rupiah, pelaku pencurian dengan pemberatan ditangkap Unit IV Subdit III Jatanras Polda Sumsel.

Pelaku berinisial AM (23), seorang mahasiswa yang tengah mengenyam pendidikan di salah satu Universitas di Palembang.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu 31 Agustus 2025 sekitar pukul 02.50 WIB, di kediaman korban Putri Febriyani (33) kawasan Sematang Borang, Palembang.

Modus tersangka licik. Dia berpura-pura meminta tolong korban mengambilkan uang di ATM dengan kartu miliknya.

Saat korban meninggalkan rumah, pelaku memanfaatkan kesempatan dengan mengambil kunci kamar gudang dan menggasak uang tunai senilai Rp 80 juta.

"Korban baru menyadari setelah mengecek rekaman CCTV di rumahnya," ungkap Dirreskrimum Polda Sumsel Kombes Pol Johannes Bangun, Rabu (1/10).

Baca Juga: Mahasiswa Curi 5 Celana Dalam Mahasiswi yang Masih Basah

Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Sumsel untuk ditindaklanjuti.

Tak butuh waktu lama, Tim Jatanras Polda Sumsel melakukan serangkaian penyelidikan dan melacak keberadaan pelaku di kawasan Jakabaring Palembang.