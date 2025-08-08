Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Mahasiswa Desak KPK Usut Aktivitas Tambang PT WKM di Halmahera Timur

Jumat, 08 Agustus 2025 – 01:41 WIB
Mahasiswa Desak KPK Usut Aktivitas Tambang PT WKM di Halmahera Timur - JPNN.COM
Gedung KPK. Ilustrasi. Foto: Dok. Antara

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengusut eksplorasi dan penambangan yang dilakukan PT WKM di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

Desakan itu disampaikan langsung oleh massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa DKJ (BEM DKJ) saat berunjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8).

Koordinator lapangan Aditya Irzam mengatakan PT WKM diduga melakukan kegiatan eksplorasi dan penambangan di wilayah yang belum jelas legalitasnya.

Baca Juga:

"Saat ini kita sedang menyaksikan sebuah contoh nyata dari bagaimana perusahaan besar bisa melenggang tanpa mengindahkan hukum dan hak masyarakat," kata Aditya dalam orasinya di atas mobil komando.

Menurut Aditya, akibat eksploitasi tanpa batas, Maluku dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa justru menjadi korban dari praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab dan lemahnya pengawasan dari negara.

"Bukan sekadar masalah izin masalah tambang ilegal bukan hanya perkara dokumen perizinan. Ini soal keadilan, soal kedaulatan rakyat atas tanah mereka, dan soal masa depan lingkungan," kata Aditya.

Baca Juga:

"Ketika sebuah perusahaan beroperasi tanpa persetujuan masyarakat adat dan tanpa analisis dampak lingkungan yang transparan, maka yang terjadi adalah penjajahan gaya baru," sambungnya.

Untuk itu, BEM DKJ meminta aparat penegak hukum untuk bertindak dengan melakukan penyelidikan terhadap aktivitas WKM.

Koordinator lapangan Aditya Irzam mengatakan PT WKM diduga melakukan kegiatan eksplorasi dan penambangan di wilayah yang belum jelas legalitasnya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tambang nikel  Halmahera Timur  pt wkm  KPK  Tambang ilegal 
BERITA TAMBANG NIKEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp